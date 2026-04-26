Нов опит за покушение срещу американския президент Доналд Тръмп беше извършен във Вашингтон. Тежко въоръжен мъж опита да нахлуе на вечеря на президента с журналисти. Държавният глава и първата дама са невредими, само един агент на службите за сигурност е ранен, но изстрелът е попаднал под бронежилетката му.

Българската журналистка Моника Евстатиева е била на вечерята на кореспондентите, където стана стрелбата. Кореспондентът на NOVA Галина Петрова говори с нея в часовете след нападението и паниката в хотел „Вашингтон Хилтън“.

Евстатиева разказва, че е чула три последователни изстрела, което незабавно я е накарало да реагира. „Казах на колегите ми веднага да се скрием под масата“, обяснява тя. По думите ѝ в този момент в залата са влезли служители на специалните части, което допълнително е засилило напрежението.

Журналистката споделя, че част от присъстващите първоначално не са разбрали какво се случва. Някои са приели звуците за счупени чинии или изпуснати подноси.

Тя обаче е разпознала изстрелите веднага, тъй като има предишен опит с подобни ситуации. Това ѝ е помогнало бързо да прецени риска и да реагира адекватно.

Въпреки страха, Евстатиева се е опитала да запази спокойствие и да помогне на околните.„Имаше колеги, които бяха силно изплашени, и се опитвах да ги успокоя“, казва тя. В същото време присъстващите са се стремили да не пречат на работата на полицията и службите за сигурност, в случай че има и други заплахи.

Инцидентът е предизвикал паника в залата на хотела, където се е провеждало събитието. По-късно ситуацията е била овладяна от службите за сигурност.

