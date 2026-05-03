Два милиона души се събраха да гледат безплатен концерт на Шакира на Копакабана. Колумбийската поп звезда последва примера на Мадона през 2024 и Лейди Гага през 2025, които направиха безплатни концерти на известния плаж в Рио де Жанейро.

Организаторите бяха подготвили истинско шоу, с фойерверки и синхронизирани дронове, които изобразяваха фигури в нощното небе.

Техник загина при подготовката на концерт на Шакира в Рио де Жанейро

Концертът е част от голямото турне на Шакира. То започна преди повече от година, след издаването на последния й албум.

