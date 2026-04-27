Техник загина в Рио де Жанейро в неделя по време на монтажа на сцената, на която Шакира трябва да изнесе голям безплатен концерт на 2 май. От повече от две седмици екипи работят по изграждането на внушителна сцена върху пясъка на прочутия плаж Копакабана, където в събота се очаква да се събере огромна тълпа.

Краката на мъжа били смазани в подемна система, съобщиха пожарникарите. Той е откаран с линейка в болница, но не оцелял. „За съжаление, техникът почина в болницата“, съобщи в кратко изявление компанията организатор на събитието.

Припомняме, че на 13 април полицията откри и отстрани „взривно устройство“ на крайбрежната алея на плажа Копакабана, където колумбийската звезда трябва да зарадва феновете си. Според няколко местни медии става дума за шокова граната – несмъртоносно устройство, предназначено временно да дезориентира хора чрез ослепителна светкавица и силен взрив.

Концерти като този на Шакира обикновено привличат големи тълпи. За периода на есента в Южното полукълбо – от март до юни – кметството очаква 3,5 милиона туристи да посетят Рио. Според общинската агенция „Риотур“ 2,1 милиона души са присъствали миналата година на концерт на Лейди Гага, а 1,6 милиона – на концерта на Мадона през 2024 г.

