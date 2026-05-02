Доналд Тръмп заяви, че американския боен флот действа като пирати. Президентът на Съединените щати направи необичайното изказване по време на митинг във Флорида.

Той се опитваше да обясни на публиката, че страната печелела много пари от войната в Иран. Единият пример беше задържането на ирански кораби, пълни с петрол. Флотът на Съединените щати вече изпълни няколко такива операции като част от блокадата на иранските пристанища.

"Нашите моряци казват: Опразнете двигателния отсек веднага. Бяха на 5 мили и с един изстрел удариха двигателите. Корабът спря. Те кацнаха отгоре му и поехме контрола. Взехме и товара, всичкият петрол. Това е много печеливш бизнес. Кой би си помислил, че ще направим това? Ние сме като пирати. Като един вид пирати", заяви Тръмп.

