Иран е представил последното си предложение за преговори със Съединените щати за край на войната. Според информацията Пакистан го е получил и вече го е препратил към Вашингтон като част от посредническите си усилия.

Тръмп: Мисля, че войната в Иран скоро ще приключи

Подробности около съдържанието на плана не се разкриват, но новината доведе до временно успокояване на световните пазари. Цените на петрола леко се понижиха - до 108 долара за барел. Доналд Тръмп трябва до определен срок да реши дали да прекрати войната или да поиска разрешение от Конгреса тя да продължи. Очаква се този срок да изтече без да има голяма промяна в развитието на конфликта.

Тръмп: Иранските преговарящи буквално ни молят да сключим сделка

"Току-що приключих разговора с Иран и не съм доволен", коментира Тръмп. И допълни: "Иран иска да сключи сделка, но аз не съм доволен от нея. Те са постигнали някакъв напредък, но не съм сигурен дали някога ще стигнат до него. Има огромно разединение в иранското ръководство, имат огромен проблем да се разбират помежду си. Нямат представа кои са техните лидери и са много объркани. Всички искат да сключат сделка, но са объркани".

Редактор: Станимира Шикова