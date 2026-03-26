Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа, че е по-добре Иран да се заеме сериозно с преговорите за прекратяване на войната в Близкия изток.

„Иранските преговарящи са много различни и „странни“. Те ни „молят“ да сключим сделка - нещо, което трябва да правят, след като бяха разгромени във военно отношение и нямат никакъв шанс да се възстановят. В същото време публично твърдят, че само „разглеждат нашето предложение“. ГРЕШНО!!! По-добре да се заемат сериозно с тях, преди да е станало твърде късно, защото след това НЯМА ВРЪЩАНЕ НАЗАД и няма да е никак приятно!“, гласи публикацията на Тръмп в Truth Social.

САЩ представиха на Иран мирен план. Техеран позволи преминаване през Ормузкия проток на „невраждебни“ кораби

Военният конфликт около Иран ескалира на фона на дългогодишно напрежение в Близкия изток, като включва преки и косвени сблъсъци с участието на регионални и глобални сили. През последните седмици се наблюдават въздушни удари, атаки по стратегическа инфраструктура и нарастващо участие на съюзнически групировки, което задълбочава нестабилността.

Конфликтът има сериозни икономически и геополитически последици - от рискове за енергийните доставки до повишено напрежение в международните отношения, докато дипломатическите усилия за деескалация засега не дават траен резултат.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова