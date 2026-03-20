Американският президент Доналд Тръмп разкритикува днес съюзниците от НАТО заради липсата на подкрепа от тяхна страна във военните действия срещу Иран. Той дори ги нарече "страхливци", предаде "Ройтерс".

"Без САЩ НАТО Е КНИЖЕН ТИГЪР", написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

По-рано лидерът призова основните американски съюзници и други държави, с никоя от които не се беше посъветвал за започната на 28 февруари война, да окажат подкрепа в обезопасяването на корабоплаването през Ормузкия проток. Конфликтът преобърна световните пазари, доведе до смъртта на хиляди хора и разсели милиони.

Президентът на САЩ отбеляза, че страните от НАТО не искат да се присъединят към неговата битка с Иран, независимо че негодуват от високите цени на петрола. "Сега тази битка е СПЕЧЕЛЕНА от военна гледна точка, като рискът за тях е много малък, а те се оплакват от високите цени на петрола, които са принудени да плащат. Не искат обаче да помогнат да отворим Ормузкия проток, което би било една проста военна маневра и това, че те не искат, е единствената причина, заради която цената на петрола е висока. Толкова е лесно да го направят, с толкова малък риск", написа той.

"СТРАХЛИВЦИ - и ние ЩЕ ГО ЗАПОМНИМ", написа Тръмп.

