Президентът на САЩ Доналд Тръмп се намира на труден кръстопът в Иран. Той не може да обяви победа - изглежда губи контрол над разрастващата се война, а стратегическите и икономическите последици от оттеглянето му от военните действия биха били дори по-катастрофални, ако реши да продължи, пише CNN.

Затварянето на Ормузкия проток от Иран е важен момент от разрастващия се конфликт, тъй като проливът е основен пункт за износ на петрол. Това показва, че макар САЩ да се радват на огромно военно господство, не всичко може да се реши с насилие.

„Не можете да постигнете победа, ако не можете да използвате Ормузкия проток“, каза пенсионираният капитан от Военноморските сили на САЩ Лорънс Бренън пред CNN. „Ормузкият проток трябва да бъде отворен отново за международна търговия, а това е трудно, ако не и невъзможно, при сегашните обстоятелства", допълни той. Според него войната "ще продължи много по-дълго, отколкото някой от нас се надява“.

Уверенията на Белия дом, че конфликтът вече е направил Щатите по-безопасни, като е премахнал възможността за иранска ядрена бомба и е смазал програмата на страната за балистични ракети, вече не звучат толкова реалистично на обществото. Няма съмнение обаче, че комбинираната въздушна атака на САЩ и Израел е оперативен успех и може би е подкопала способността на Иран да проектира заплахи извън границите си, забавила е способността му да подменя унищожените си ракети и дронове, повредила е възможностите на режима да оказва репресии. Освен това, темпото на иранските ракетни атаки срещу съюзниците на САЩ в Персийския залив се е забавило.

В същото време Техеран избра нов върховен лидер, който обаче на този етап не се появява публично.

Тръмп е изправен пред нарастващи политически и военни предизвикателства. Той обаче вече е убеден, че войната е спечелена. „Нека кажа - ние спечелихме. Не е необичайно да казваш, че си спечелил по-рано. Спечелихме още в първия час - всичко свърши", беше категоричен той. Но обективният анализ на събитията показва, че Съединените щати все още не са победили.

Кризата в Ормузкия проток

Ефективното затваряне на пролива от Иран, точка на пренос на около 1/5 от световния петрол, и атаките срещу танкери в Персийския залив доведоха до рязко покачване на цените на петрола и на бензина на колонките. Американският флот, осъзнавайки риска от противокорабни ракети и морски и въздушни дронове, не е склонен да навлезе в критичния воден път. Застраховките за плавателни съдове скочиха драстично.

Няма ясно военно решение за бързото отваряне на пролива. И дори ако той стане проходим, това ще изисква постоянни ескортни мисии. По-добър вариант би било политическо решение с Иран. Но Тръмп изисква безусловна капитулация, а Техеран отказва.

„Проблемът е, че наистина няма начин за отваряне на Ормузкия проток със сила, предвид факта, че иранците могат да го държат затворен, при това само с малък брой евтини дронове“, каза Дженифър Кавана, която е директор на военните анализи в Defense Priorities. „Това е тезата, която много от нас изтъкнахме още преди началото на войната – че предизвикателствата, които Иран поставя, са политически и те се нуждаят от политическо решение. Инфраструктурата за балистични ракети на Иран, ядрената програма – това са неща, които изискват политическо решение. Същото важи и за въпроса с протока“, добави Кавана.

Проблемът с върховния лидер

Убийството на аятолах Али Хаменей с първите удари в американско-израелската война представи конфликта като директен опит за налагане на промяна на режима. Замяната на дългогодишния владетел от сина му Моджтаба обаче помрачи разказа за успеха на Тръмп. Това позволи на демократите да представят операция „Епична ярост“ като военен успех, но тактически провал.

Демократът Джейк Очинклос, който е ветеран от морската пехота, заяви пред CNN, че новият върховен лидер е „още по-голям екстремист, дори по-твърдолинеен от баща си“.

Ще спре ли Израел да воюва?

Ако приемем, че Тръмп стигне до точка, в която желае да сложи край на войната по политически причини, няма сигурност, че Израел - който е много по-склонен към възможността за постоянни войни поради географското си положение - би се съгласил. Вече има признаци, че стратегическите цели на САЩ и Израел може да се различават, след като Израел бомбардира иранската петролна инфраструктура. Тръмп заяви, че въпросът кога ще приключи войната ще бъде „взаимно решение“ между него и премиера Бенямин Нетаняху. Коментарът съживи опасенията, че чужда държава има неправомерно влияние върху военните решения на САЩ. Често възобновяваните войни и военни действия на Израел – на места като Газа, Ливан, Иран и Сирия – показват, че той разглежда регионалната сигурност като непрекъсната мисия, а не като такава с победоносна крайна дата - нещо, което Тръмп предпоча, пише още CNN.

Няма ясен военен наратив

Объркването и противоречията в описанията на военните цели на администрацията могат също да осуетят създаването на последователна история за победа - особено ако събитията в Близкия изток продължат да излизат извън контрола на Тръмп.

Ядреният въпрос

Тръмп твърди, че допълнително е унищожил ядрената програма на Иран, за която още миналата година каза, че е ликвидирал при въздушни нападения. Но ако Техеран запази запасите си от високообогатен уран, той ще съхрани и теоретичната възможност да рестартира ядрената си програма в бъдеще.

Тази седмица се появиха спекулации, че Тръмп може да нареди операция на специалните сили за извличане на радиоактивния материал. Но това би изисквало огромни сухопътни сили и мисия с изключителен риск. Ядреният надзорен орган на ООН смята, че в ядрената централа "Исфахан" все още има около 200 килограма високообогатен уран. Без да елиминира тези запаси, Вашингтон никога не може да бъде напълно сигурен за ядрените стремежи на Иран.

Политическата стагнация на Иран

Тръмп започна войната, като каза на иранците, „че часът на тяхната свобода е близо“ и че имат уникален шанс да се въстанат срещу теократичната си автокрация. Досега обаче няма публични признаци за подобен бунт. Много анализатори смятат, че по-вероятният сценарий е за поредна серия от репресии от страна на правителството, когато бомбардировките от страна на САЩ и Израел спрат.

Ситуацията в Америка

Длъжностни лица уверяват американците, че покачването на цените на петрола, причинено от войната, е временно. Те казват, че това е необходимо в краткосрочен план, защото ще доведе до дългосрочната печалба. В същото време обаче бюджетът на американците става все по-напрегнат заради ръста на цените на бензина, а оттам и на потребителските разходи. А това се отразява и на отношението към политиката на Тръмп.

Така президентът е изправен пред неизбежните последици от война, която сам е пожелал да поведе.

Редактор: Цветина Петрова