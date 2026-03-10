Иран е започнал да поставя мини в Ормузкия проток - най-важният маршрут за енергийната търговия в света. Това съобщават източници от американското разузнаване, цитирани от "Си Ен Ен". През пролива минава около една пета от целия суров петрол, а той е блокиран от началото на американо-израелската операция срещу Техеран в края на февруари.

Засега минирането не е мащабно - през последните дни са поставени само няколко десетки мини, твърдят източниците.По думите им Иран използва малки лодки и кораби, които могат да пренасят по няколко мини, и които потенциално могат да останат незабелязани докато разполагат взривовете по водния път.

Ормузкият проток - най-важният петролен маршрут в света - е затворен

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция, който сега на практика контролира протока заедно с иранския военноморски флот, има възможност буквално да "разпръсне" в пролива множество съдове за поставяне на мини, лодки, натоварени с експлозиви, и ракетни батареи, разположени по брега, посочва "Си Ен Ен".

Групировката предупреди по-рано, че всеки кораб, преминаващ през протока, ще бъде атакуван, а каналът на практика е затворен от началото на войната. "Си Ен Ен" описва Ормузкия пролив като „Долина на смъртта“ предвид рисковете, свързани с преминаването през него.

Президентът Доналд Тръмп пък нареди на Иран да премахне всички мини, които евентуално е поставил в пролива, предупреждавайки, че ако Техеран не го направи, ще се изправи пред военни последици на невиждано досега ниво.

Редактор: Станимира Шикова