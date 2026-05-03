Съединените щати разглеждат последното мирно предложение от Иран. Президентът Доналд Тръмп дава индикации, че то няма да бъде прието.

Пред репортери той каза, че "Иран още не е платил достатъчно голяма цена". Иранските медии пишат, че последното предложение от 14 точки изисква за отварянето на Ормузкия пролив Вашингтон да направи редица отстъпки.

Иран предлага нов план за преговори, Тръмп обмисля отговор

Това са изтегляне на американските войски от районите около Иран, вдигане на американската блокада на иранските пристанища, освобождаване на замразените активи на Иран, прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, както и нов механизъм за контрол на пролива.

