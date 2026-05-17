Емоционална вечер за България на "Евровизия". Певицата DARA донесе първо отличие за страната ни от песенния конкурс с хита "Бангаранга". Малко след полунощ на 17 май България спечели категоричен триумф с общо 516 точки, като се нареди пред Израел с 343 и Румъния с 296.

В първите думи на българския победител след триумфа личеше щастието и вълнението от голямото постижение.

"Беше невероятно, все още не мога да разбера дали това е мечта, някакъв сън или реалност. Благодаря на Господ за всичко, което се случва тази вечер, както и за всички научени уроци. Това е първият път, в който България печели "Евровизия", възкликна тя.

По думите ѝ отдалечаването от социалните мрежи ѝ е помогнало да се фокусира върху изпълнението си на сцената и да даде цялото си сърце на сцената. "Правя това от петгодишна и като си помисля за това, през което преминах през последните 10 години, най-сетне всичко се отплаща. Изключително съм щастлива и развълнувана догодина да посрещнем "Евровизия" в София", каза развълнуваната изпълнителка.

Според нея "Бангаранга" е истинска песен, която носи енергия. "Това е музика, която те цели директно в сърцето и ни свързва като вибрации, за да се усетим един друг. Обичам всички, които ме подкрепяха и бяха до мен в това пътешествие. Малко съм тъжна, защото ще ми липсва тази сцена. Искам всичко да свърши и да се наплача, болят ме мускулите да се усмихвам. Всички българи заслужават да получат видимост на голямата платформа на "Евровизия", допълни DARA.

Редактор: Цветина Петкова