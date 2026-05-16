Депутатът от „Прогресивна България” Димитър Петров коментира в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS предложените промени в Закона за съдебната власт и заяви, че те са първа стъпка към по-широк процес на съдебна реформа.

По думите му коалицията поставя основите на „последователен и устойчив процес на съдебна реформа”, основан на принципите на правовата държава и насочен към възстановяване на доверието в съдебната система. „Промените са първата крачка и целят да отключат законодателния процес, да обновят състава на Висшия съдебен съвет и да гарантират правила, по които съдебната система ще работи в интерес на гражданите”, посочи Петров.

Народните представители приеха промените в съдебната система

Той подчерта, че това е само началото и предстоят допълнителни законодателни изменения, включително промени в процедурните правила, по които функционира ВСС. Според него новият състав на съвета трябва да бъде легитимен и да предлага решения за устойчиво развитие на системата.

По отношение на предложението на „Продължаваме Промяната” за забрана действащи прокурори и следователи да бъдат избирани в парламентарната квота на ВСС, Петров го определи като „абсолютно необосновано”. Според него не трябва да се ограничават ключови съсловни структури в съдебната власт, тъй като те могат да бъдат полезни в състава на съвета.

Той изрази мнение, че усилията на всички политически сили трябва да бъдат насочени към прозрачен избор на ВСС. По думите му добър знак е, че има консенсус по ограничаване на правомощията на ВСС в условия на изтекъл мандат.

В заключение Петров коментира и избора за състава на Антикорупционната комисия, като заяви, че е необходимо преразглеждане на процедурните правила, така че институцията да не се превръща в „бухалка”.

Целия разговор гледайте във видеото.