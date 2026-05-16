NOVA има специален пратеник за финала на „Евровизия“ - решаващият ден на най-големия музикален форум в Европа отразява репортерът Запрян Запрянов.

Българският представител DARA ще излезе под номер 12 на сцената на „Виенер Щатхале“ с песента „Бангаранга“, като надеждите за силно класиране са по-големи от всякога.

Припомняме, че Дара участва във втория полуфинал, а нейното име беше обявено първо от водещите като финалист.

Дара със специален поздрав за зрителите на "Събуди се"

След впечатляващото си представяне на втория полуфинал, България заслужено се нареди сред фаворитите за място в топ 6. Още тогава страната ни беше обявена първа сред финалистите - ясен знак за силното въздействие на изпълнението.

От австрийската столица специалният ни пратеник Запрян Запрянов съобщава за изключително оживена атмосфера, въпреки дъждовното време. Хиляди фенове и гости са се събрали около залата, където ще се проведе финалът, обединени от едно - любовта към музиката.

Очакванията са кулминацията да настъпи малко след полунощ, когато ще бъде коронован новият победител. Сред 25-те държави финалисти България заема достойно място. Дара не само впечатли с вокалните си умения, но и с цялостното сценично присъствие.

Според Цвета от Българския независим сайт за Евровизия: „Във Виена се вълнува тих бял Дунав, а ние се вълнуваме още повече, защото Дара се представи страхотно“.

Положителните реакции не закъсняват и след репетициите. „Хората споменават България, казват, че страшно много я харесват, че им е направила страхотно впечатление“, допълва Мадлен.

Очакванията се подкрепят и от прогнозите на букмейкърите, които поставят България сред фаворитите за победата. Музикалният продуцент на изпълнителката, Саня Армутлиева, също не крие надеждите си: „Мечтая за нещо голямо от години... не смея много да мечтая, но знам, че сме положили всички усилия. В някакъв смисъл вече сме позиционирали България - това само по себе си е победа“.

Тя отправи и директен призив към зрителите: „Гласувайте за България тази вечер, гласувайте с 12, гласувайте за DARA, гласувайте за „Бангаранга“ - всички днес сме маркирани“.

В надпреварата участват 25 държави, сред които и Малта. Тяхната песен също има българска връзка, разкри Васил Иванов, който е част от делегацията: „Песента „Белла“ е записана в България. Изборът беше ясен - български симфоничен оркестър. Това е единствената песен без никаква компютърна намеса“.

На сцената Малта ще бъде представена от популярния изпълнител Ейдън, който не скри симпатиите си към страната ни: „Обичам шопска салата. България е красива, обичам ви!“.