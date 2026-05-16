„Свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски е изпълнение на законова норма". Това коментира журналистът Петьо Блъсков в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

По думите му, ако за двамата политици има реална опасност, държавата трябва да реагира адекватно. Според него обаче в момента темата се използва за политически внушения, вместо вниманието да бъде насочено към по-важни въпроси.

Медийният експерт доц. Георги Лозанов заяви, че решенията за охрана не са пряко свързани единствено с опасността за конкретни лица. По думите му предоставянето на държавна охрана често е и форма на политическа идентификация – знак, че даден човек е важен за държавата и властта. „Сега виждаме насрещен жест от новите управляващи. Това е известна детронация и е свързано с голямата цел на новата власт да демонтира модела „Борисов – Пеевски”, коментира Лозанов.

Двамата коментираха и темата за съдебната реформа. Според Лозанов демонтирането на модела „Борисов – Пеевски” и реформата в съдебната система са еднакво важни цели за новото управление. Той определи избора на нов главен прокурор като основна задача пред властта.

От своя страна Блъсков заяви, че съдебната система има нужда от реформа от години, но политическото говорене по темата трябва да бъде ограничено. По думите му е необходимо дебатът да бъде воден основно от професионалисти и юристи, които да изготвят качествени законодателни промени. „Важният въпрос е дали нашата система изобщо има нужда от главен прокурор”, посочи журналистът.

В заключение Лозанов изрази надежда, че „Прогресивна България” ще си вземе поука от управлението на Жан Виденов и ще избегне повторение на подобен политически сценарий.

