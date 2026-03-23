Токсичните връзки често започват с интензивна близост, силни емоции и усещане за „перфектно съвпадение“, което може да замъгли преценката на човек. В началото партньорът често идеализира другия, използвайки силни думи и обещания, но този процес нерядко прераства в контрол и постепенно ограничаване на личната свобода. Един от ранните сигнали е т.нар. „love bombing“ – прекомерно внимание и бързо развитие на връзката.

С времето може да се появи изолация от близки, съмнение в собствените мисли и страх от изразяване на мнение. В по-късен етап настъпва емоционално изтощение, съпроводено с редуване на критика и кратки моменти на внимание, които задържат човека в тази динамика. Често липсва поемане на отговорност от страна на контролиращия партньор, като вината се прехвърля върху другия. В такива отношения се създава модел, наподобяващ връзката родител-дете, вместо равнопоставено партньорство. Разпознаването на тези модели и поставянето на ясни граници са ключови стъпки към излизане от токсична връзка.

„Токсичната връзка не започва с болка, а с усещане за изключителност, което постепенно преминава в контрол и загуба на себе си“, обясни психолог Маги Ангелова.

