Нидерландецът Якоб ван Бейлен живее във Велико Търново от 13 години. Той е колекционр на килими и през годините е събрал над 1100 чипровски, котленски и арбанашки, които купувал от различни места по света. Един от тях е от времето на Чипровското въстание, което го прави най-старият български килим.

Любопитната колекция ще бъде вписана в списъците на БАН като културна ценност. Част от килимите вече са дарени на фондация "Български килим".

