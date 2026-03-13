Международен фестивал на побратимените градове на Велико Търново ще се проведе за първи път в старата столица на България от 21 до 23 март. Това съобщиха от Националната секция на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства (CIOFF) в България, които организират събитието заедно с Община Велико Търново.

Фестивалът ще събере фолклорни ансамбли и културни представители от градове – побратими на Велико Търново и има за цел да насърчи културния обмен, приятелството и сътрудничеството между различни държави чрез богатството на традиционната музика, танци и сценично изкуство. В програмата на събитието са включени гала концерт с участието на всички състави в Двореца на културата и спорта „Васил Левски“ на 21 март, дефиле в парк „Марно поле“ и концерт на сцената пред Общината на 22 март, които са част от празничната програма на града.

Във фестивала ще участват Танцова група „Budapest Dance Art Studio (BTS)“ от Будапеща, Унгария – район Зугло, Народен танцов театър „Барви“ от Полтава, Украйна, Фолклорен танцов ансамбъл на община Османгази в Бурса, Турция. Сред участниците ще бъдат още Академичен фолклорен ансамбъл „Оро“ от Ниш, Сърбия, Фолклорен ансамбъл „Илинден“ от Битоля, Северна Македония и Професионален фолклорен ансамбъл „Искра“ от Велико Търново.

Редактор: Станимира Шикова