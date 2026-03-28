Насочваме се към южната част на Франция, където Марсилия е любима дестинация. Градът е втория по големина. Старото пристанище е сърцето на града. Там рибарите всяка сутрин продават пресния си улов.

Най-старият квартал на Марсилия е модерен с малките си магазини и барове.

В северната част на града може да се види производството на известния марсилски сапун от 1894 г. През 19 век, градът е бил крепост за производство на сапун с десетки фабрики. Могат да бъдат намерени 100-годишни сапуни.

