Забележителна колекция от вкаменелости, открити в Китай разкрива, че животинският свят е започнал да се разнообразява в най-древните морета милиони години по-рано, отколкото се смяташе доскоро, пише „Ройтерс”. В сбирката има множество форми, включително древни представители на група, която в крайна сметка е довела до появата на гръбначните, включително и човека.

Палеонтолози са разкопали около 700 фосила на малки животни с меки тела, които са живели преди между 546 и 539 милиона години по време на периода едиакарий. Това свидетелства за драматична трансформация в животинския свят. Много от тях са странни и трудно разпознаваеми за неопитното око.

Вкаменелостите, открити в китайската провинция Юннан, са известни като „Цзянчуанска биота“. Те са под формата на въглероден филм – черен двуизмерен слой от въглерод, който остава, след като организмът е компресиран по време на процеса на вкаменяване. Това позволява да се запазят анатомични детайли като вътрешности, както и структури, свързани с храненето и придвижването.

Откритието е изключително важно, защото показва бързата диверсификация на животните още през периода едиакарий – преди добре познатия бум на еволюционни иновации, настъпил през следващия период – камбрий. До края на камбрий се появяват ранни представители на повечето големи групи животни, които съществуват и днес.

„Намерихме място с вкаменелости, което ни дава информация за възникването на комплексния живот при животните преди Камбрийския взрив. Намерихме доказателства за група животни, които иначе са се срещали преди 520 милиона години – след пика на Камбрийския взрив – но се оказва, че са съществували още през периода едиакарий, около 20 милиона години по-рано“, каза палеонтологът Франки Дън от Оксфордския университет, автор на изследването, публикувано в списание „Сайънс“.

По време на периода едиакарий Земята е била съвсем различно място в сравнение с днес. Планетата е излизала от дълбоко ледено състояние, континентите са били разположени по различен начин, а нивата на кислород в атмосферата са били много по-ниски.

На този фон първите животни започват да се появяват в моретата. Най-ранните известни фосили от животни са отпреди около 574 милиона години и представляват същества, наподобяващи папратови листа или пера. Други известни животни от периода едиакарий са гъбите и книдариите – групата на медузите и коралите.

Редактор: Ина Григорова