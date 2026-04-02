С настъпването на пролетта в Северното полукълбо оголените клони скоро ще засияят в ярки цветове. Точно като хората, растенията имат циркаден ритъм, който им помага да се ориентират във времето. Те разчитат на сезонните промени както в температурата на въздуха, така и в слънчевата светлина, за да разберат, че зимата е напът да си отиде и че е време да цъфтят. Растенията също така усещат кога сме стресирани.

По-дългите дни и по-топлото време са сезонните сигнали за растенията, които цъфтят през пролетта. Растенията с листа са особено чувствителни към слънчевата светлина, която постепенно се увеличава от март до лятното слънцестоене в края на юни. За растения като нарциси и лалета, чиито цветове изникват от земята, за дървета като черешите, където цветът се появява по клоните, повишаването на температурите е основният сигнал за цъфтеж.

Хронобиологът Такато Имаизуми от Университета на Вашингтон сподели повече за това как растенията на нашата планета усещат тези сезонни промени. Тя заяви, че има два основни фактора, чрез които растенията усещат сезоните: светлината – нейното наличие или отсъствие, интензивността или цвета ѝ в определен час от деня – и температурата.

„Растенията, които разчитат повече на светлината, включват сарепската горчица, зелето, рапицата и хризантемите, въпреки че температурата все пак е важна за тях“, обясни Имаизуми. Тя посочи водата и наличието на хранителни вещества като други фактори, които могат да повлияят на времето на цъфтежа. „Правилното време на цъфтеж е от решаващо значение за репродуктивния успех и здравето на даден растителен вид. Разбирането на това как се регулират гените, отговорни за цъфтежа, ще ни помогне да предвидим как бъдещите климатични промени могат да повлияят на периодите на цъфтеж. Това ще ни даде по-добра представа кои растения може да изпитат затруднения“, каза Имаизуми. Според нея тази информация би могла също да помогне за разработването на стратегии за възстановяване на застрашени растения.

