Филмът „Дневниците на принцесата 3“ идва с „невероятен екип“. Катлийн Маршал, дъщерята на покойния режисьор на филмите Гари Маршал, разкри, че екипът работи усилено по третия филм от поредицата и е „развълнувана да бъде част от всичко“, свързано с франчайза.

"Работим по „Дневниците на принцесата 3“. Всичко върви по план“, сподели тя и заяви, че се надява филмът да бъде „следващото нещо“ за Ан Хатауей, докато Маршал си разменя имейли с продуцента на „Дневниците на принцесата“ Дебра Мартин Чейс „от време на време“.

Ан Хатауей настоя, че „Дневниците на принцесата 3“ „все още не е одобрен или потвърден“, но се „работи по сценария“ и тя иска проектът да продължи напред, добавяйки: „Намерението е „Дневниците на принцесата“ да е следващият ми проект".

Хатауей – която изигра ролята на Миа Термополис в първите два филма редом с Джули Андрюс в ролята на кралица Кларис Реналди – по-рано потвърди плановете в публикация в Instagram. „Чудеса се случват. Завръщам се в Дженовия. Приказката продължава“, написа тя.

Първият филм излезе през 2001 г., а продължението – „Дневниците на принцесата 2: Кралски бъркотии“ – последва през 2004 г. Дебра Мартин Чейс, която създаде филмовата поредица, ще продуцира третия филм заедно с Ан под егидата на своята продуцентска компания Somewhere Pictures.

Флора Грисън пише сценария, който се очаква да продължи историята от първите два филма, вместо да рестартира франчайза. Очаква се Ан Хатауей да се завърне в ролята си, но все още не е ясно дали 90-годишната Джули Андрюс ще се включи в третия филм.

Редактор: Никола Тунев