В навечерието на Цветница Ботаническата градина на Българската академия на науките в София ще бъде домакин на благотворителна изложба, представяща изящни флорални композиции, създадени от гъмпейст и вафлена хартия.

Експозицията включва ръчно изработени „захарни цветя“, които впечатляват със своята прецизност и реализъм. Макар и вдъхновени от сладкарското изкуство, експонатите не са предназначени за консумация, а са представени като художествени обекти, съчетаващи естетика, техника и креативност.

7 трика за цветна градина, която кара съседите да спират и да снимат

Събитието има благотворителен характер, като всички събрани средства ще бъдат дарени в подкрепа на дейността и развитието на Ботаническата градина на БАН - София.

Изложбата ще бъде отворена за посетители в периода от 28 март до 9 април 2026 г., предоставяйки възможност за среща между изкуството, природата и една значима кауза в сърцето на столицата.

Редактор: Ралица Атанасова