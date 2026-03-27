Най-красивата българка: Симона Бакърджиева е Мис България 2025
Според нея перфектна походка може да се постигне в рамките на 2 месеца
В интервю за предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS супермоделът Ирина Папазова разказа за това какво е нужно, за да си "Мис България".
"Важни са няколко неща – на първо място е добрата селекция. Ред качества трябват, за да може едно момиче да е "Мис България". Момичетата трябва да красиви и достойни", посочи Папазова. Според нея красотата е субективна, което прави субективни и конкурсите за красота.
Тя допълни още, че времената са различни. През 90-те години моделите били по-малко и по-популярни, докато сега има много конкурси, което води до изчезването на уникалността. Тя се пошегува, че "бивши полицаи и бивши модели, няма". Същото важало и за "Мис България".
В края на разговора Папазова сподели как се постига съвършената походка. "Тя зависи от човека, но за два месеца тренировки може да се постигне такава", категоричен беше моделът.
