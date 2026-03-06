Британската дизайнерка Стела Маккартни отбеляза Годината на коня с впечатляващо ревю по време на Седмицата на модата в Париж. Дефилето се проведе в конна зала в парка Боа дьо Булон, известен у нас и като Булонския лес.

Там 10 жребци – 5 черни и 5 бели – изпълниха специална хореография на пясъчната арена, преди на подиума да се появят моделите. Зимната колекция 2026 е вдъхновена от конния спорт – с високи ботуши за езда и панталони със стремена.

Пол Маккартни и Ринго Стар - на Парижката седмица на модата (ВИДЕО)

Сред гостите, изгледали ревюто от първия ред, беше и бащата на дизайнерката – легендата на „Бийтълс“ Пол Маккартни.

„За съжаление, когато светът е разтърсен от кризи, приоритетите се променят и темата за устойчивото развитие сякаш остава на заден план. Но истината е, че бъдещето на Земята е в нашите ръце. Може да има блясък и разкош, но няма да има нищо от тях, ако нямаме планета, на която да живеем“, каза Стела Маккартни.

Редактор: Дарина Методиева