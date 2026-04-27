77 години след решението за създаване на лагера „Белене“ членове на Министерския съвет отдадоха почит към паметта на жертвите и на всички репресирани, които са преминали през остров Персин.

По инициатива на вицепремиера и министър на правосъдието Андрей Янкулов и на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов правителството поднесе венци и цветя на т. нар. Втори обект. Пред паметта и достойнството на всички лагеристи се поклониха още министърът на вътрешните работи Емил Дечев, министърът на финансите Георги Клисурски, началникът на кабинета на премиера Румяна Бъчварова, двама заместник областни управители на област Плевен, кметът и заместник кметът на Белене.

Снимка: Министерство на околната среда и водите

Лагерът в Белене е най-големият и най-дълго просъществувалият комунистически лагер за изолация на противници на режима в България. Създаден е на 27 април 1949 г. и съществува с прекъсвания чак до 1987 г.

Снимка: Министерство на околната среда и водите

"Историческата памет ни задължава след 77 години в болка, срам и тъга днес отново да обединим усилията на различни министерства и институции, но с друга задача - да финализираме процедурата по обявяването на лагера „Белене“ за групова недвижима културна ценност от национално значение", казаха днес присъстващите членове на правителството. Така държавата се ангажира с опазването на паметта и превръщането на бившия лагер „Белене“ в място на памет, учене и връзка с природата.

Редактор: Ивета Костадинова