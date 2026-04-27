Още преди да положат клетва, депутатите от „Прогресивна България“ вече имат ясна представа за това с какво ще се захванат най-напред. Новите управляващи влизат в парламента с дълъг списък от задачи.

Очертава се приоритет номер 1 за мнозинството да е битката с високите цени – както на храните, така и на горивата. По думите им се обмислят законови промени и компенсации. Съдебна реформа, избор на нов ВСС и нов бюджет също са сред спешните задачи за формацията на Румен Радев.

„Подготвяме редица мерки, включително и законодателство. Два са проблемите. Единият е с цените, които бяха повишени заради неправилния, според нас, начин, по който се въведе еврото. Там има други елементи, които трябва да се оправят. Втората вълна са цените, които в момента се покачват заради горивата“, каза Явор Гечев, избран за депутат от „Прогресивна България“.

Явор Гечев: Поетите от „Прогресивна България” ангажименти ще се случат

Ясен план има и за съдебната реформа и избора на нов ВСС. „Процедурата трябва да е изключително прозрачна и да е публична“, каза Гечев.

Състоянието на държавната хазна и нов бюджет също са в топ три за новото мнозинство.

„Огромен дефицит се очертава. Трябва да намерим начин да преодолеем този проблем. Средствата по ПВУ са застрашени“, каза Петър Витанов, който също ще влезе в НС като представител на коалицията.

От там обаче засега не казват дали са готови с номинация за председател на 52-рия парламент, но обещават диалог с опозицията.

„Гълъб Донев е подходяща кандидатура. Той е достатъчно ерудиран и авторитетен мъж. Добрата парламентарна практика изисква преди началното заседание колегите да бъдат запознати. От наша гледна точка винаги ще има желание за дискусия и диалог“, каза още Витанов.

Ключова политическа седмица: Обнародват списъка с депутати, а президентът насрочва заседание на НС

След като парламентът заработи, ще искат ревизия.

„Искаме да разберем реалното положение на финансите в държавата. Защо сегашното правителство тръгва шоково да изтегля огромна част от капитала на ББР? Нашите съмнения са, че има много бомби – включително и в решенията на МС, които остават за по-късен период“, коментира още Гечев.

Пред новото мнозинство на дневен ред стои и подредбата на състава на кабинет. Пред NOVA Гечев не отговори конкретно дали ще седне в стола на министъра на земеделието.

„Трябва да направим профил на парламентарната група и на правителството едновременно, като разпределим определения опит. Нито потвърждавам, нито отричам, че аз ще заемам определен пост. Никой няма покана, за да може да я потвърди или откаже“, каза Гечев.

Редактор: Ина Григорова