Това, което сме поели като ангажимент, ще се случи. Ще бъде реформиран настоящият модел на управление, ще бъде върнато доверието към институциите, ще има мерки по отношение на цените, ще се работи за съдебната реформа. Това каза Явор Гечев, който е избран за народен представител от „Прогресивна България”, в ефира на „Здравей, България”.

„От нашата политическа формация очаквайте праволинейност. Ние предпочитаме да работим, отколкото само да говорим”, посочи той.

Гечев заяви, че към момента активно се работи по мерките, засягащи цените на храните, на горивата, подготвят се и съответните законови инициативи. По отношение на горивата поясни, че се подготвят компенсации. По негови думи има търговци, които са използвали нелоялни практики, за да увеличат цените. В тази връзка трябва да се установи и как са работили регулаторите и агенциите, подчерта бъдещият народен представител. По отношение на качеството на храните Гечев каза, че ще бъдат продължени някои полезни политики, като ще бъдат предприети и още.

Друга тема, която Гечев засегна, е съдебната реформа. Той каза, че изборът на членове на ВСС трябва да бъде прозрачен, а също така трябва да има сериозна промяна в съдебната власт, за да се върне доверието на хората в нея.

Гечев обясни, че трябва да се види какво е финансовото състояние на държавата, за да се взимат и съответните решения. Също така посочи, че трябва да се сформират Народното събрание и кабинетът, за да говори по-подробно за предстоящите действия на новата власт.

