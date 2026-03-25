Всяка пролет един район в Каталуния се превръща в популярна туристическа дестинация. Цъфтеж на прасковените градини в Айтона привлича посетители от цял свят. За любителите на фотографията са предвидени специални маршрути, които им помагат да направят най-красивите снимки.

Вълна от розови цветове превръща Айтона в една от най-ярките пролетни сцени в Испания.

„Тук се усеща истинско спокойствие. Това място е много тихо, носи релакс. Идеално е за романтична среща, дори и да сме с бебето”, казва Хуан.

Посетителите могат да се разходят сред хилядите разцъфнали прасковени дървета и да си направят пикник.

„Днес сме тук, сред тези красиви поля, пълни с цвят. Честно казано, изглежда невероятно, наистина е красиво”, казва Гилем.

Според някои посетители цветният пейзаж и сладкият аромат предлагат перфектна възможност за бягство от сивото градско ежедневие.



„Според мен мястото е прекрасно. Вече го имам и запазено на телефона си, снимах се с цветята, усещането е наистина прекрасно”, казва Омайра.



Някои за първи път да посещават мястото, но за други това е дългогодишна традиция.



„Идвам тук от пет години насам. Мястото е впечатляващо, много красиво за снимки, за посещение и за разходка”, казва Екатерина.

Овощарството в района е подкрепено и от местните власти, които целят да запазят това наследство. Местна програма, подкрепена от градския съвет, е организирала маршрути с екскурзовод, панаири и конкурси за рисуване.

Редактор: Ина Григорова