Новата „свръхземя“: Орбитата ѝ е едва девет дни и е прекалено гореща за живот
Нидерландец колекционер пази най-старите български килими
Бебета близнаци от застрашен вид горила се родиха в национален парк в Конго (ВИДЕО)
НАСА ще похарчи 20 милиарда долара за база на Луната (ВИДЕО)
Работилница в Германия вари и боядисва яйца по 70-годишна рецепта (ВИДЕО)
Кит заседна на брега на Балтийско море в Северна Германия (ВИДЕО)
Как да разберем дали връзката ни е токсична
Цветният пейзаж и сладкият аромат край Айтона предлагат перфектна възможност за бягство от сивото ежедневие
Всяка пролет един район в Каталуния се превръща в популярна туристическа дестинация. Цъфтеж на прасковените градини в Айтона привлича посетители от цял свят. За любителите на фотографията са предвидени специални маршрути, които им помагат да направят най-красивите снимки.
Вълна от розови цветове превръща Айтона в една от най-ярките пролетни сцени в Испания.
„Тук се усеща истинско спокойствие. Това място е много тихо, носи релакс. Идеално е за романтична среща, дори и да сме с бебето”, казва Хуан.
Посетителите могат да се разходят сред хилядите разцъфнали прасковени дървета и да си направят пикник.
„Днес сме тук, сред тези красиви поля, пълни с цвят. Честно казано, изглежда невероятно, наистина е красиво”, казва Гилем.
Според някои посетители цветният пейзаж и сладкият аромат предлагат перфектна възможност за бягство от сивото градско ежедневие.
„Според мен мястото е прекрасно. Вече го имам и запазено на телефона си, снимах се с цветята, усещането е наистина прекрасно”, казва Омайра.
Някои за първи път да посещават мястото, но за други това е дългогодишна традиция.
„Идвам тук от пет години насам. Мястото е впечатляващо, много красиво за снимки, за посещение и за разходка”, казва Екатерина.
Овощарството в района е подкрепено и от местните власти, които целят да запазят това наследство. Местна програма, подкрепена от градския съвет, е организирала маршрути с екскурзовод, панаири и конкурси за рисуване.Редактор: Ина Григорова
