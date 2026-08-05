Снимка: БТА/AP
Армията се готви за удари срещу "Хизбула"
Израелската армия призова днес жителите на село в Южен Ливан да се евакуират заради предстоящ удар срещу ливанското ислямистко движение "Хизбула". Това е първото подобно предупреждение от няколко седмици.
"След като "Хизбула" наруши договореното примирие, израелската армия е принудена да използва сила. За вашата сигурност трябва незабавно да напуснете домовете си", заяви армията в социалната мрежа Х.
Ливан и Израел започнаха седми кръг от преговори
Предупреждението беше издадено на фона на провеждащите се в Рим преговори между Ливан и Израел. Призивът за евакуация се отнася за Мансури.Редактор: Дарина Методиева
Източник: Божидар Захариев, БТА
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