Израелската армия призова днес жителите на село в Южен Ливан да се евакуират заради предстоящ удар срещу ливанското ислямистко движение "Хизбула". Това е първото подобно предупреждение от няколко седмици.

"След като "Хизбула" наруши договореното примирие, израелската армия е принудена да използва сила. За вашата сигурност трябва незабавно да напуснете домовете си", заяви армията в социалната мрежа Х.

Ливан и Израел започнаха седми кръг от преговори

Предупреждението беше издадено на фона на провеждащите се в Рим преговори между Ливан и Израел. Призивът за евакуация се отнася за Мансури.

Редактор: Дарина Методиева