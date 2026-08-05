Рекордните горещини и мащабните горски пожари във Франция нанесоха тежък удар не само върху хората, но и върху дивата природа. Според природозащитници хиляди животни са загинали или са били ранени, след като огнената стихия изпепели десетки хиляди хектари гори. В незасегната местност южно от Бордо приют за диви животни се е превърнал в убежище за оцелелите горски обитатели.

„Земноводните, змиите и много други животни не успяха да избягат. Лисиците и язовците последваха инстинкта си, скриха се в леговищата си и загинаха. Всички нощни животни, като совите, останаха в хралупите на дърветата и ги сполетя същата съдба. Единствено по-бързите животни, като елените и дивите свине, имаха шанс да се спасят. Говорим за стотици хиляди загинали животни. Това е истинска катастрофа“, заяви Патрик Менг от Центъра за спасяване на диви животни.

Кой спасява дивите животни от природните бедствия

По думите му дори животните, успели да избягат от пламъците, често пристигат тежко ранени и силно дезориентирани. Освен изгарянията, те са изложени и на множество други опасности.„Основният риск са изгарянията, но има и вторични опасности - сблъсъци с автомобили, огради и други препятствия. Елените и дивите свине пристигат паникьосани, бягат във всички посоки и вече не могат да преценят къде ги дебне опасност“, обясни Менг.

Според природозащитниците реалните щети върху екосистемата тепърва ще бъдат оценявани. Най-тежко засегнати са дребните бозайници, влечугите, земноводните и птиците, които не са успели да се измъкнат навреме или са загинали вследствие на токсичния дим.

„Когато видиш мащаба на разрушенията, оставаш потресен. Повечето по-едри животни вероятно са успели да избягат, но дребните бозайници, влечугите и птиците или са изгорели, или са загинали от отровния дим, който пожарите отделят“, каза Ванеса Пастор.

Огнената стихия засегна и десетки населени места. Над 220 000 души бяха евакуирани, а част от тях изгубиха домовете си.

Над 10 000 души бяха евакуирани заради голям горски пожар във Франция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Патрик Менг предупреди, че изменението на климата и човешката небрежност превръщат подобни бедствия в новата реалност. „Трябва да осъзнаем, че климатът се променя и живеем в различна епоха. Девет от всеки десет пожара са причинени от хора - невинаги умишлено, понякога е достатъчна една изхвърлена цигара. Ако искаме да запазим биоразнообразието, трябва да променим навиците и поведението си. Екстремните горещини и продължителните периоди без валежи вече са факт“, подчерта той.

Франция преживява най-тежкия сезон на горски пожари в историята си. Само в департамента Жиронд огънят е унищожил близо 42 000 хектара горски площи, оставяйки след себе си сериозни поражения както за хората, така и за дивата природа.

Редактор: Цветина Петкова