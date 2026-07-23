Снимка: БГНЕС
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500 огнеборци са мобилизирани около Бордо
Над 10 хиляди души бяха евакуирани тази нощ в Югозападна Франция, след като голям горски пожар започна да се разпространява бързо. Пожарникарите казват, че огънят, западно от Бордо, е обхванал две хиляди хектара площ.
500 огнеборци са мобилизирани в района. Пожарът е в близост до залива Аркашон. Това е много популярна туристическа дестинация и значителна част от евакуираните са туристи.
We are deeply saddened to hear that two firefighters have lost their lives battling a forest fire near Bordeaux-Merignac Airport.— Fire Brigades Union (@fbunational) July 22, 2026
Our thoughts are with their families, friends, and colleagues, and all those continuing to fight the devastating wildfires across France. https://t.co/9936Ep7VX5
Данните показват, че горските пожари са изпепелили повече земя в Европа тази година, отколкото е средногодишното ниво през последните двайсет.
Двама огнеборци загинаха при голям пожар край летище във Франция
Снимка: БГНЕСРедактор: Дарина Методиева
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