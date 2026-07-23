500 огнеборци са мобилизирани около Бордо

Над 10 хиляди души бяха евакуирани тази нощ в Югозападна Франция, след като голям горски пожар започна да се разпространява бързо. Пожарникарите казват, че огънят, западно от Бордо, е обхванал две хиляди хектара площ.

500 огнеборци са мобилизирани в района. Пожарът е в близост до залива Аркашон. Това е много популярна туристическа дестинация и значителна част от евакуираните са туристи.

Данните показват, че горските пожари са изпепелили повече земя в Европа тази година, отколкото е средногодишното ниво през последните двайсет.

Двама огнеборци загинаха при голям пожар край летище във Франция

ПожарСнимка: БГНЕС

Редактор: Дарина Методиева

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