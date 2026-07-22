Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е нанесла удари по обекти, които определи като логистични центрове в руския Краснодарски и Ставрополски край, доставящи компоненти за дронове и друга техника на руската армия. Освен това, в Черно и Азовско море са били ударени петролен склад, танкер и четири товарни кораба от руския "сенчест флот".

Украински дронове удариха нефтена база и военен обект в Русия

Москва отрече твърдението, че използва логистичният център на "Уайлдберис" за военни цели.

"Ройтерс" пък съобщава, че Украйна е приела да изнася за САЩ дронове, които да участват в програма на Пентагона, наречена "Доминация чрез дронове". Шест украински компании са получили разрешение да изнесат по около 100 летални машини. тази информация все още не е официално потвърдена от Киев или Вашингтон.

Редактор: Станимира Шикова