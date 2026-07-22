Даниел Сиад - агентът за набиране на модели и предполагаем посредник при осигуряването на жени за американския сексуален престъпник Джефри Епстийн, е бил открит мъртъв в понеделник вечерта в дома си край Париж. Новината съобщи днес прокуратурата в Нантер.

„В понеделник вечерта беше образувано разследване за установяване на причините за смъртта след откриването на тялото му в къщата му в западното предградие на Париж Коломб“, уточни прокуратурата.

Срещу Даниел Сиад бяха подадени няколко жалби, включително за изнасилване

Срещу Даниел Сиад бяха подадени няколко жалби, включително за изнасилване. В Париж срещу него се водеше разследване, възложено на специализираната служба за борба с трафика на хора. Той отричаше всички обвинения срещу себе си.

Редактор: Ивета Костадинова