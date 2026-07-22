Войната в Иран досега струва на Съединените американски щати 37 и половина милиарда долара. Това обяви министърът на отбраната Пийт Хегсет по време на изслушване в Сената във Вашингтон.

Опозицията оспорва тези данни и твърди, че са похарчени много повече. Хегсет поиска още 70 милиарда допълнително финансиране за Пентагона, заради разходите по войната. Това се посреща с недоволство от много народни представители.

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Изчисленията на управляващите републиканци сочат, че гласуване на 70 милиарда за войната няма да мине. Дори някои от собствените им сенатори биха гласували против.

Войната в Иран е много непопулярна сред американските граждани. 68% смятат, че от нея няма смисъл и само 28 на сто я подкрепят.

"Чух провал. Чух точно какво казахте", каза Пийт Хегсет.

"Ще ви кажа точно как използвам думата провал. Използвам я за водачите на нашите войници. Вие, господине, сте провалът, а не мъжете и жените, които служат с чест, но поради липсата на победна стратегия, те са изложени на риск. Лидерите им ги провалиха", заяви в отговор сенаторът на Мичиган Гари Питърс.

Редактор: Никола Тунев