Напрежение сред производителите на праскови заради ниските изкупни цени. В Сливенско се произвеждат над 70% от прасковите за България и за износ. Остават само броени дни, докато те започнат да се берат.

Един от стопаните на градина с праскови споделя, че е на път да вземе изключително важно решение - тази градина да бъде премахната. Причината, по думите му, е, че приходите са по-малки от разходите. В ефира на „Здравей, България” той заяви, че това се повтаря няколко години и не може да продължава вечно. „Ако не са градушки, ще има измръзване. Сега пък проблемът е ниската изкупна цена”, каза производителят.

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А изкупната цена на прасковите е 37 цента. „Миналата година цената беше 41 цента. Оттогава досега разходите за горива, торове, препарати и ръчен труд са се увеличили с между 20 и 30 процента. При тези цени и при този добив няма как да си покрием разходите”, споделят производителите.

Относно разходите за производството на един килограм праскови производителите посочиха, че при компотните праскови например разходите надхвърлят 500 евро на декар. Когато човек реши да си купи праскови за компот обаче, цената е друга, и по думите на производителите, не може директно да се сравнява.

Според председателя на сдружението на производителите на праскови Гърция е много по-добре организирана от нас. „Има много по-големи традиции и много по-големи кооперативи. Успяха да усвоят европейски средства и изградиха бази. Най-важното е, че тази организация и тези бази им дават възможност за износ. В България почти няма такива бази. Имаме една-две, но те не могат да поемат тези количества. Дори да дойде чужд купувач, ние няма как да подготвим продукцията за износ”, коментира той.

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Производителите на праскови настояват, че цената трябва да бъде такава, че да могат да си покриват разходите за препарати и торове. „Не можем да работим на нула или на загуба. Миналата година нямаше реколта, но тази година има, а цената отново не покрива разходите. Очакваме и подкрепа от държавата, защото иначе няма как секторът да се развива”, категорични са те и допълват, че цена от около 45 цента би била много по-добра от сегашните 37 цента.

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