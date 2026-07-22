Каква е причината за задържането и имало ли е полицейско насилие?

Безредици и сблъсъци в Болоня след смъртта на мъж при арест. Полицията се отзовала на сигнал за мъж, който се държал агресивно и повредил превозно средство. На кадри, заснети от местен жител, се вижда как при задържането му 42-годишният Абдерахим Факир лежи по очи на земята, докато двама полицаи го държат в продължение на няколко минути. Той вика и моли за помощ, докато накрая спира да се движи.

Болоня

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Случаят доведе до масови протести и размирици с повече от 60 ранени. А полицията е използвала водни оръдия и сълзотворен газ, за да потуши ескалацията.

Преди ареста починалият е заснет да излиза от сграда с рани по главата и викал за помощ. Започнал да блъска коли и гаражни врати, заради което граждани се обадили в полицията. Униформени комуникирали с Факир в продължение на 20-30 минути в опит да го успокоят, но не успели. Извикан бил и екип на Спешна помощ.

Масови протести в Италия след смъртта на мъж, издъхнал при арест (ВИДЕО)

Служителите на реда били длъжни да изпълнят протокола, според който на арестанта трябва да бъдат вързани ръцете. Така се стигнало до фаталния изход. Но това, което прави впечатление от разпространеното видео от момента на инцидента, не е толкова работата на полицаите, колкото присъствието на четирима парамедици, които не предприемат никакви действия. Вероятно това обстоятелство най-много е вбесило хората и ги е накарало да излязат на протести.

Болоня

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Много от гражданите на Болоня изразиха съчувствие към семейството на починалия, което е част от мароканската общност в квартала, в който се случва трагедията. 

Повече по темата гледайте във видеото. 


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