Отломки на самолет, разбил се преди 74 години, бяха открити на морското дъно край бреговете на Пуерто Рико. Фондацията Аir and Sea Heritage и предаването „Експедиция в непознатото“ по канала "Дискавъри" обединили усилията си, за да установят местоположението на машината.

Пътнически самолет изчезна на границата между Колумбия и Венецуела

Тя излетяла от Пуерто Рико към Ню Йорк на 11 април 1952 г. Малко след началото на полета и двата двигателя се повредили, което принудило пилотите да извършат аварийно кацане на вода. Всички на борда оцеляват след първоначалния удар. 52 пътници обаче се удавили, въпреки че самолетът разполага с достатъчно спасителни жилетки. 17 души, сред които и 5-членният екипаж, са спасени.

Редактор: Станимира Шикова