Всички на борда на машината оцеляват след първоначалния удар

Отломки на самолет, разбил се преди 74 години, бяха открити на морското дъно край бреговете на Пуерто Рико. Фондацията Аir and Sea Heritage и предаването „Експедиция в непознатото“ по канала "Дискавъри" обединили усилията си, за да установят местоположението на машината.

Пътнически самолет изчезна на границата между Колумбия и Венецуела

Тя излетяла от Пуерто Рико към Ню Йорк на 11 април 1952 г. Малко след началото на полета и двата двигателя се повредили, което принудило пилотите да извършат аварийно кацане на вода. Всички на борда оцеляват след първоначалния удар. 52 пътници обаче се удавили, въпреки че самолетът разполага с достатъчно спасителни жилетки. 17 души, сред които и 5-членният екипаж, са спасени. 

Редактор: Станимира Шикова

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