Травис Скот и неговата компания се забъркали в конфликт, при който били хвърляни бутилки, в луксозен частен клуб в Ню Йорк. Случаят е от събота вечерта, съобщава Page Six.

Според източници на изданието Скот е бил на участие на 50 Cent в клуба, когато решил, че друг посетител го снима. Твърди се, че рапърът се е приближил до госта, след което ситуацията бързо ескалирала.

По време на конфликта били хвърляни бутилки, но не е ясно дали самият Травис Скот е започнал да хвърля стъклени предмети, или това са направили други членове на компанията му. Охраната се намесила и прекратила сблъсъка. „Всичко се случи много бързо. Започна внезапно и приключи също толкова бързо“, разказва източник пред Page Six.

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Според информацията вечерното събитие било организирано като частно парти, финансирано от верига за бързо хранене. Самият клуб не е бил организатор на събитието.

Частният клуб е известен като едно от най-популярните места за знаменитости в Ню Йорк. През годините там били забелязвани звезди като Тейлър Суифт, както и бившият кмет на Ню Йорк Ерик Адамс.

Това не е първият подобен инцидент, свързан с Травис Скот. През последните години излезе информация за сбиване на партито на милиардера Майкъл Рубин по случай Деня на независимостта на САЩ, както и на гала събитие, организирано на яхта.

Въпреки случилото се, концертът на 50 Cent продължил по план.

Представители на клуба не са коментирали информацията. Представителите на Травис Скот също не са отговорили веднага на запитванията за коментар.

Редактор: Дарина Методиева