Близо 30 000 прасета са умрели или са били умъртвени през последните седмици в Сърбия след появата на множество огнища на Африканска чума по свинете (АЧС), съобщи сръбското Министерство на земеделието. Обявено е извънредно положение в няколко региона.

Безвредна за хората, Африканската чума по свинете е вирусно хеморагично заболяване със смъртност, достигаща почти 100% при домашните и дивите свине. Поради липсата на ваксина откриването на вируса налага незабавно превантивно умъртвяване на животните.

В момента в сръбските ферми се отглеждат около 2,2 милиона прасета, а страната редовно се сблъсква с нови огнища на заболяването. При настоящата епидемия първото мащабно умъртвяване на 11 000 животни беше разпоредено на 9 юли във ферма в Хъртковци, на около 70 км източно от Белград.

Умъртвиха близо 6000 прасета в Румъния заради огнище на африканска чума

Пред парламентарна комисия министърът на земеделието Драган Гламочич заяви във вторник, че около 29 200 прасета са били умъртвени или са загинали вследствие на вируса по време на настоящото огнище.

Основните огнища се намират в районите Срем и Мачва в северозападната част на страната, както и в района на Белград, съобщиха от Министерството на земеделието. Засегнати са над 50 населени места, предаде АФП. По данни на министерството „абсолютен приоритет“ за властите е да ограничат разпространението на вируса в района на Мачва, където се отглеждат близо 300 000 прасета.

В съседна Хърватия, която също се бори с огнища на АЧС, от началото на годината са били умъртвени над 3700 животни, сочат официални данни.

Редактор: Цвета Лазаркова