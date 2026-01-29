Близо 6000 прасета са умъртвени в свинеферма в окръг Арад, Западна Румъния. В началото на януари там беше открито огнище на африканска чума по свинете, предаде агенция "Аджерпрес", като се позова на местните ветеринарни власти.

Фермата е поставена под санитарно-ветеринарно наблюдение за срок от 30 дни преди отново да приеме животни.

Откриха огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Директорът на окръжната санитарно-ветеринарна дирекция Марчел Рошу заяви днес пред "Аджерпрес", че първоначално от заболяването е била засегната част от фермата и се е очаквало да бъдат умъртвени 1500 животни. Вирусът обаче се е разпространил впоследствие в цялата ферма.

„Наложи се елиминиране на животните заради развитието на огнището на болестта. Близо 6000 прасета бяха погребани в периметъра на фермата след предприемане на специални мерки за биосигурност“, заяви Марчел Рошу. Той допълни, че дейността на фермата, в която в момента няма нито едно прасе, може да бъде подновена след изтичане на 30-дневния срок за специално наблюдение.

Румъния евтаназира над 20 000 прасета заради африканска чума

В края на миналата година в друга ферма в окръг Арад - в село Олари, също беше открито огнище на африканска чума по свинете и бяха умъртвени над 5600 животни, припомня Аджерпрес.

Редактор: Ивета Костадинова