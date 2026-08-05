Поредна масирана руска атака срещу Киев и околностите ѝ. Ударите са взели 21 жертви, а ранените са 45, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Първоначално бе съобщено за 17 загинали в Киевска област, но броят на жертвите нарасна, след като трима души загинаха при въздушен удар по сортировъчен център на частната пощенска компания "Нова поща". Според организацията врагът е използвал касетъчни боеприпаси, като сред загиналите са двама шофьори и един служител. При тази конкретна атака са ранени още осем души.

„Към момента са известни 45 пострадали от масирания руски удар по Киев и Киевска област. Още 17 души, за съжаление, загинаха. Изказвам съболезнования на близките и роднините им“, написа той в Telegram. Той допълни, че прехващачите на балистични ракети са можели да спасят човешки животи, и предупреди съюзниците, че всяко забавяне в доставките на противобалистични системи води до цивилни жертви.

По време на атаката, започнала малко след полунощ, сирените за въздушна тревога са звучали повече от час. Избухнали са пожари в няколко склада. Спасителни екипи са извадили двама души изпод развалините на складова сграда в близост до центъра на града, написа в Telegram кметът на Киев Виталий Кличко.

10 души са ранени при руските удари по Киев тази нощ

Журналист на АФП, намиращ се на терен, съобщи за 10 силни експлозии. Военновъздушните сили на Украйна съобщили за приближаването на няколко балистични ракети. Според службите за спешна помощ руската армия е използвала и дронове.

Военната администрация на Киев каза, че се установени последици от атаката в Голосиевски, Деснянски, Оболонски и Святошински район.

Двама души загинаха след руска въздушна атака срещу Киев

Русия съобщи, че е нанесла удари по седем логистични центъра в Киев и околностите му, за които твърди, че са използвани за съхранение на стоки с двойно предназначение и компоненти за дронове. Според Москва са поразени и три товарни кораба в Черно море.

Повече от четири години след началото на руската инвазия в Украйна ударите от двете страни на фронта се засилват, вземайки все повече цивилни жертви. Киев настоява за повече американски ракети Patriot, за да може да защити въздушното си пространство от руски балистични атаки.

„От началото на 2026 година Украйна получава едва около една трета от необходимите противобалистични ракети. Анатолий Миколайович Кривоножко, началникът на Военновъздушните сили, може да потвърди това”, посочи украинският държавен глава Володимир Зеленски.