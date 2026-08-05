Мъж, за когото се съобщава, че е бил облян с кръв и е размахвал кухненски нож, почина, след като бе прострелян от полицията в японската префектура Осака, предаде агенция „Киодо”.

Около 19:00 ч. местно време снощи (около 1:00 ч. българско време в сряда) на спешния телефон е получено обаждане за мъж, проявяващ насилие в град Кавачинагано. Изпратените на място полицейски служители са открили огън, след като той се приближил към тях, държайки ножа.

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От полицията съобщиха, че мъжът е бил арестуван на място по подозрение във възпрепятстване на служебните задължения и нарушаване на Закона за контрол върху мечовете и огнестрелните оръжия. Той е откаран в болница с куршумена рана, където по-късно е потвърдена смъртта му. При инцидента няма други ранени.

Полицейският служител е предупредил мъжа да пусне ножа, но той не се подчинил. Полицаят първо е произвел предупредителен изстрел във въздуха, а след това втори – в самия нападател, който се приближил и го ударил в лявата част на гърдите.

От префектурната полиция заявиха, че използването на огнестрелно оръжие е било по устав, но изразиха съжаление за смъртта на мъжа. Обстоятелствата около инцидента, както и самоличността на починалия, все още се разследват. Стрелбата е станала на около 300 метра от железопътна гара в район с ресторанти и търговски обекти.

Съгласно японското законодателство служителите на реда имат право да използват оръжие, когато преценят, че това е необходимо за арест на заподозрян, предотвратяване на бягство, самозащита, защита на трети лица или потушаване на съпротива при изпълнение на служебния дълг.

Миналия месец подобен инцидент бе регистриран и в префектура Кумамото в Югозападна Япония, където мъж, въоръжен с кухненски нож, влезе в магазин и бе прострелян от полицията на паркинга, след като насочи оръжието си към служителите. Тогава нападателят оцеля без животозастрашаващи наранявания.

Редактор: Мария Барабашка