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Задържани са двама
Шестима души загинаха при стрелба в центъра на северния германски град Щаде, съобщиха Sky News и Bild. Това е град с население малко под 50 000 души на запад от Хамбург. Има и няколко ранени. По-късно един от тях е починал в болница. Полицията обяви, че сред жертвите няма деца.
По информация на разследващите задържани са двама души. Единият е заподозреният за стрелбата, но до момента ролята на втория арестуван не е известна. Полицията не е съобщила подробности за самоличността на загиналите. Според германски медии нападението е извършено в младежки център.
Трима ранени при стрелба на оживен площад в Германия
+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++— Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026
Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!
Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I
Мотивите за нападението все още не са установени. Органите на реда продължават работа по изясняване на всички обстоятелства около трагедията.
Районът е бил отцепен, а на място са пристигнали полицейски и спасителни екипи. Над центъра на Щаде кръжат два полицейски хеликоптера. Очаква се властите да предоставят допълнителна информация след приключване на първоначалните следствени действия.
Редактор: Цветина Петкова
Another "new normal" day in "Modern Europe".— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 29, 2026
5 people dead after a shooting in the northern German town of Stade. pic.twitter.com/L2IuYabICh
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