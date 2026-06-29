Задържани са двама

Шестима души загинаха при стрелба в центъра на северния германски град Щаде, съобщиха Sky News и Bild. Това е град с население малко под 50 000 души на запад от Хамбург. Има и няколко ранени. По-късно един от тях е починал в болница. Полицията обяви, че сред жертвите няма деца. 

По информация на разследващите задържани са двама души. Единият е заподозреният за стрелбата, но до момента ролята на втория арестуван не е известна. Полицията не е съобщила подробности за самоличността на загиналите. Според германски медии нападението е извършено в младежки център. 

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Мотивите за нападението все още не са установени. Органите на реда продължават работа по изясняване на всички обстоятелства около трагедията.

Районът е бил отцепен, а на място са пристигнали полицейски и спасителни екипи. Над центъра на Щаде кръжат два полицейски хеликоптера. Очаква се властите да предоставят допълнителна информация след приключване на първоначалните следствени действия.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Sky News, Николай Станоев, БТА

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