Шестима души загинаха при стрелба в центъра на северния германски град Щаде, съобщиха Sky News и Bild. Това е град с население малко под 50 000 души на запад от Хамбург. Има и няколко ранени. По-късно един от тях е починал в болница. Полицията обяви, че сред жертвите няма деца.

По информация на разследващите задържани са двама души. Единият е заподозреният за стрелбата, но до момента ролята на втория арестуван не е известна. Полицията не е съобщила подробности за самоличността на загиналите. Според германски медии нападението е извършено в младежки център.

Трима ранени при стрелба на оживен площад в Германия

+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I — Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026

Мотивите за нападението все още не са установени. Органите на реда продължават работа по изясняване на всички обстоятелства около трагедията.

Районът е бил отцепен, а на място са пристигнали полицейски и спасителни екипи. Над центъра на Щаде кръжат два полицейски хеликоптера. Очаква се властите да предоставят допълнителна информация след приключване на първоначалните следствени действия.

Another "new normal" day in "Modern Europe".



5 people dead after a shooting in the northern German town of Stade. pic.twitter.com/L2IuYabICh — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 29, 2026

Редактор: Цветина Петкова