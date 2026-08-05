Специалният статут на обект на световното наследство на ЮНЕСКО дълго време се смяташе за престижно признание, което носи международна известност, туристи и финансова помощ. Все по-често обаче местни общности започват да поставят под въпрос дали ползите си заслужават "цената".

Жители на словашкото село Вълколинец и масаите в Танзания настояват техните обекти да бъдат премахнати от Списъка на световното наследство, тъй като според тях защитеният статут създава повече проблеми, отколкото решава, пише "Би Би Си".

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Средновековното село Вълколинец, включено в списъка на ЮНЕСКО през 1993 г., днес посреща над 100 000 туристи годишно, въпреки че постоянните му жители са едва около 20 души. Според част от местните масовият туризъм е променил живота в селото и го е превърнал по-скоро в туристическа атракция, отколкото в нормално място за живеене. Подобни критики има и в защитената зона Нгоронгоро в Танзания, където представители на народа масаи твърдят, че природозащитните политики, свързани със статута на ЮНЕСКО, ограничават достъпа им до традиционните пасища и водят до изселване на местното население.

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Списъкът на световното наследство на ЮНЕСКО съществува от 1978 г. и днес включва 1248 обекта в 170 държави. Основната му цел е да опазва места с „изключителна универсална стойност“ за човечеството. Признанието даден обект да бъде включен осигурява международно финансиране с цел опазване и допринася за реставрация на ценни паметници и природни територии. Експерти обаче отбелязват, че почти неизбежен ефект от включването в списъка е рязкото увеличаване на туристическия поток. Това се наблюдава например във Венеция, Лидзян в Китай и Маракеш, където прекомерният туризъм води до покачване на цените на имотите, изслеване на местните жители и превръщане на историческите квартали в пространства, задоволяващи потребности на посетителите.

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Изследователите определят този процес като „музеификация“ - постепенното превръщане на живи общности в своеобразни музеи на открито. Допълнително влияние оказват социалните мрежи, които значително ускоряват популяризирането на дадена дестинация. Според специалисти днес туристите все по-често следват препоръките на предишни посетители в платформи като TikTok и Instagram, вместо традиционните пътеводители, което увеличава натиска върху най-популярните обекти.

ЮНЕСКО също признава, че през последните години прекомерният туризъм се превръща във все по-сериозно предизвикателство за обектите на световното наследство. Според специалиста по устойчив туризъм към организацията Питър Дебрайн туристическият поток се е променил драстично през последните 10-15 години, което налага нов подход към управлението на тези места.

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„Не се опитваме да обезкуражим туризма, а да помогнем той да подкрепя опазването на природното и културното наследство“, подчертава Дебрайн. По думите му ЮНЕСКО вече изисква всеки обект да разработи план за управление на посетителите, който да ограничава струпването на хора и натиска върху най-уязвимите зони. „Обектите на световното наследство са за всички. Те принадлежат на цялото човечество и искаме хората да ги посещават и преживяват“, допълва той.

Наблюдава се промяна в политиката на организацията. Ако в миналото туризмът е разглеждан основно като потенциален риск за съхраняването на културното и природното наследство, днес ЮНЕСКО го определя едновременно като предизвикателство и възможност - стига да бъде управляван устойчиво и в полза както на самите обекти, така и на местните общности.

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Въпреки това организацията признава, че възможностите ѝ са ограничени. ЮНЕСКО може да реагира, когато даден обект е застрашен от войни, климатични промени или неконтролирано строителство, но няма механизъм да се намесва, когато недоволството идва от хората, които живеят в тези места. Въпреки настояванията на жителите на словашкото село и обитателите на Нгоронгоро, на този етап не се очаква Комитетът за световно наследство да разгледа исканията им за преразглеждане на статута.

Досега ЮНЕСКО е премахвала едва три обекта от Списъка на световното наследство - Арабския резерват за орикси в Оман, долината на Елба в Дрезден и историческата крайбрежна зона на Ливърпул. И в трите случая причината е била нарушаване на условията за опазване, а не натиск от местните общности. Според експерти исканията за отписване на Вълколинец и Нгоронгоро едва ли ще доведат до реална промяна на статута им, но поставят важен въпрос - дали опазването на едно място винаги означава и опазване на общността, която живее там.

Редактор: Ралица Атанасова