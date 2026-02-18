Повече от десетилетие снимки на "Санта Мадалена" – малка селска църква в Северна Италия, обградена от назъбените върхове на Доломитите – се разпространяват онлайн. Местните жители обаче казват, че именно миналото лято постоянният поток от посетители се е превърнал в истинско нашествие. Сега властите предприемат мерки, за да ограничат наплива, като въвеждат нови ограничения с цел да намалят туризма в рамките на един ден и натиска върху селото.

От май достъпът до селото край църквата, включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, ще бъде ограничен чрез бариера, която ще допуска само местни жители и посетители, резервирали поне една нощувка в района, съобщиха от общината. Автомобили и туристически автобуси, превозващи еднодневни посетители, ще бъдат връщани.

Посетителите, пристигащи само за деня – до 600 души в пиковия сезон – ще трябва да вървят пеша 30 минути или повече от определени паркинги, за да достигнат до църквата.

След като паркингът на селото се запълни, шофьорите ще бъдат насочвани към още по-отдалечени места за паркиране, обяснява Петер Пернталер, кмет на околния район Фунес, който заяви пред CNN, че системата за контролиран достъп ще действа от май до ноември. В момента паркирането струва 4 евро на ден, но Пернталер посочва, че цените ще бъдат увеличени, за да се обезкуражат посетителите, които пристигат единствено за бърза снимка.

Възходът на "Санта Мадалена" като гореща точка в социалните медии е от години. Църквата бързо придоби популярност сред китайските туристи, след като се появи на SIM карти, издадени от китайски мобилен оператор преди повече от десетилетие. Близката планина Сеседа по-късно се появи като скрийнсейвър на марка мобилни телефони през 2013 г., което предизвика вълни от посетители, желаещи да видят изображението в реалността. Така дневният брой достигна 8000 в пиковите часове. Така църквата стана изключително популярна в TikTok и Instagram.

Според представители на местните власти туристите, които посещават мястото за един ден, унищожават всичко по пътя си, за да направят снимка. Също така подчертават, че с мерките целта не е да се възпре напълно туризмът, а да се забави.

