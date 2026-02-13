Февруари е периодът от годината, през който голяма част от Италия спи зимен сън. Но в Торино – елегантен херцогски град в подножието на Италианските Алпи, този мразовит месец е моментът, в който всичко оживява. Календарът е изпълнен със сезонни тържества , вековни традиции, карнавали, представления и вкусни празненства.

Снимка: iStock

► Карнавал, пазари и празнични шествия

Между 1 и 15 февруари в Торино е карнавалният сезон, който е съпроводен с шествия и оживени празненства. Едно от първите места, където можете да се докоснете до карнавалната култура на града, е пазарът за антики Balôn на площад „Борго Дора”, който се провежда през уикендите. Там винтидж мебелите и сувенирите са разположени редом до карнавалните маски. Градът се превръща в сцена на различни исторически възстановки – от римско време до Средновековието. По улиците се разхождат герои от различни епохи, а сред тях може да се види и Руснента - традиционната карнавална маска на „Борго Дора”. Нейното име на местния диалект означава „дрипавата жена" и прави препратка към дългата връзка на квартала със старите предмети и стоките втора употреба.

Per il calendario del mese di febbraio vi proponiamo un'immagine delle tradizionali maschere torinesi, Gianduja, Giacometta e la Rusnenta, mentre sfilano tra le bancarelle di antiquariato di Borgo Dora.

Lo sfondo è disponibile in vari formati alla pagina https://t.co/W6yTyMQgEc pic.twitter.com/AvPPqjlikx — Città di Torino (@twitorino) February 1, 2026

От пекарните всеки може да си закупи карнавални сладкиши – като традиционните тънки, хрупкави bugie, поръсени с пудра захар.

Паркът „Пелерина“ е дом на най-големия карнавален панаир в Италия. Тогава сред хората излизат герои като Джандуя, остроумният обикновен човек от Пиемонт с триъгълна шапка, и неговата спътница Джакомета.

Празненствата достигат своя връх на 15 февруари на река По, когато маскирани изпълнители се качват на венециански гондоли и други лодки, пътувайки към брега на река Мураци за церемонията по закриването на карнавала.

► Фестивал на шоколада

Най-сладкото събитие в Торино е CioccolaTò - ежегодният фестивал на шоколада. Той превръща обширния крайбрежен площад „Виторио Венето“ в център, ухаещ на какао, със сергии и дегустации на площада. На празника пристигат шоколатиери от цялата страна, както и от чужбина, но доминират тези от Пиемонт. Дълго време Торино е смятан за шоколадовата столица на Италия, а традицията продължава да живее чрез чрез историческите си магазинчета за шоколад и кафенета.

Посетителите могат да се качат и на ретро трамвая Choco Tram, който свързва центъра на града с интерактивния музей Choco-Story Torino. Той проследява пътя на какаото и ролята на Торино в оформянето на gianduja - емблематичната за града лешниково-шоколадова паста.

Снимка: iStock

Класическата зимна топла напитка е т.нар. una tazza di bicerin (микс от еспресо, горещ шоколад и сметана на пластове). Тя се сервира традиционно в Caffè Al Bicerin - историческо кафене с изглед към Santuario della Consolata. Там напитката се приготвя от XVIII век, при това по оригиналната рецепта.

„През зимата хората жадуват за нещо богато, топло и изкусително и няма нищо по-успокояващо от това да споделят кремообразен горещ шоколад с любимите си хора“, казва шоколатиерката Грация Карели, която посреща гости в кафенето повече от три десетилетия. „Това изпълва духа, сърцето и тялото", споделя още тя.

Снимка: iStock

► Вермут и вино

С напредването на февруари Торино се обръща към вермута, който става част от живота на местните през XVIII век. „Днес жителите на Торино преоткриват вермута чист, с лед и щипка лимонова или портокалова кора”, разказва Лаура Карело, която е основател и организатор на Salone del Vermouth - ежегодният фестивал в града, посветен на напитката. Празникът тази година отбелязва своята 240-а годишнина.

Аперитивът там е някак по-осмислен, споделя Карело. Тя допълва, че храната към вермута има за цел да подобри питието. Става дума за т.нар. merenda sinoira - късната следобедна селска храна, която савойската столица постепенно е превърнала в ритуал.

В седмицата преди фестивала в Museo Nazionale del Risorgimento Italiano се провежда Fuori Salone – серия от дегустации, беседи, майсторски класове и специални коктейлни менюта, предлагани в барове, ресторанти и музеи на Торино.

Снимка: iStock

Програмата включва и посещения на места, тясно свързани с историята на вермута, като например Museo Carpano в Eataly Lingotto и Casa Martini. Обиколките проследяват производството на напитката, преди да завършат с дегустация.

А любителите на виното могат да се насладят на Salone del Vino - голям регионален панаир на напитката, който събира стотици производители от Пиемонт. Той предлага и запознаване с вината на региона – от Бароло и Барбареско до по-малко известни алпийски сортове.

► Храната в Торино през февруари

Традиционната кухнята на Торино е най-добре представена през студените месеци. От местните ресторантчета се носи аромат на бавно задушено месо, чесън, вино и канела. Собственикът на една от траториите Роберто Форно казва, че зимната кухня в Пиемонт се определя от „интензивни, въздействащи аромати – храна, предназначена да събуди спящия апетит и да ви стопли“. А точно този дух се улавя най-добре от т.нар. bagna cauda - горещ сос от чесън и аншоа, сервиран в малка тенджерка, в която се потапят сурови и леко сготвени сезонни зеленчуци. „Баня кауда връща всички към огнището. Става дума за това всички да бъдем заедно“, казва Форно.

Снимка: iStock

Зимното меню също така включва fonduta - ястие с разтопено сирене, сервирано самостоятелно или върху паста, зеленчуци или яйца, а също така и т.нар. fritto misto - микс от леко панирани, пържени меса, зеленчуци и понякога плодове.

Снимка: iStock

Любителите на месото могат да се насладят на gran bollito misto, което се приготвя от бавно задушени парчета месо, сервирани със зелени сосове, а също така и на brasato al Barolo - бавно задушено във вино телешко месо.

Ястията често завършват с бунет - гъст пудинг от шоколад и амарето, който е изцяло в съответствие със сезона.

И така, ако все още нямате планове за февруари, но ви се иска да попътувате - Торино може да бъде чудесен... и много вкусен и забавен избор.

Редактор: Цветина Петрова