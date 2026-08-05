Новината, че неотдавнашната смърт на 15 слона може да е причинена от пестициди, използвани за пръскане на доматени насаждения около националния парк „Амбосели“, предизвика силно безпокойство и поредица от въпроси в Кения.

Миналата седмица от Службата за дивата природа съобщиха, че част от слоновете, загинали в периода между 24 юни и 24 юли, са имали признаци на частична парализа. Подобни симптоми сочат към отравяне с цианид – съставка, съдържаща се в някои видове пестициди.

Масова смърт на слонове в Ботсвана

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Природозащитници и местни фермери обаче изразяват съмнения, че това е цялата истина.

„Живеем съвместно с дивите животни от десетилетия и никога не сме се сблъсквали с подобно нещо. Затова се чудим защо се случва точно днес“, заявява Даниел Нина, представител на землевладелците в района.

Фермите за домати се намират в района Кимана – част от естествения миграционен коридор между националните паркове „Амбосели“ и „Цаво“ в Южна Кения. Тази обширна област, известна като екосистемата „Амбосели“, се простира по границата с Танзания. През нея преминават над 2000 слона в търсене на храна и вода. Земеделските стопанства там процъфтяват благодарение на реките, извиращи от близката планина Килиманджаро, и снабдяват с продукция пазарите в столицата Найроби и други региони.

Главният ветеринарен лекар на KWS - д-р Исак Леколоол, потвърждава, че в пробите от стомасите на загиналите слонове са открити следи от цианид. Той пояснява, че умишленото отравяне не е изключено, но на този етап е трудно да се каже със сигурност какво е причинило смъртта им.

„Случаят е необичаен, не сме имали подобни инциденти досега. Всичко се случи в рамките на около един месец“, казва Леколоол.

Масовата гибел на слонове в Ботсвана може да е причинена от естествени токсини

Основната работна хипотеза на властите е, че слоновете са били изложени на токсина чрез пестициди от близките ферми. По думите на лекаря е възможно това да е станало непреднамерено по време на обработка на посевите срещу вредители.

⇒ Нелегален внос и липса на строг контрол

Доклад за 2024 г. на кенийската организация за безопасност на храните Route to Food разкрива, че в района Кимана се използва инсектицид с активна съставка на основата на цианид. Авторът на доклада Уангуню Нджугуна посочва, че въпреки че подобни химикали са забранени в Кения, те се внасят контрабандно през границата с Танзания поради слабия граничен контрол.

В кенийското земеделие често се използват силно опасни субстанции, но въпреки наличието на регулации, контролът по прилагането им е слаб, а въздействието им върху дивите животни рядко се взема предвид.

Редица природозащитници обаче оспорват първоначалните заключения на властите. Паула Кахумбу, световноизвестен експерт с близо 30-годишен опит в изследването на слоновете, заявява:

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„Нямаме достатъчно информация, за да бъдем уверени в твърдението за пестицидите. Данните, предоставени на обществеността, просто не излизат. Един слон трябва да погълне огромно количество, за да загине от подобно вещество“.

Други експерти, поискали анонимност, допълват, че версията с пестицидите не съответства на поведението на животните. Обикновено мъжките слонове нападат посевите, тъй като поемат повече рискове от женските и малките. В този случай обаче само един от 15-те загинали слона е бил възрастен мъжки.

Даниел Нина също подчертава този парадокс: „При предишни случаи на отравяне във фермите бяха засегнати зебри и антилопи. Как така цианидът убива слоновете, а подминава останалите животни, които пасат на същото място?“

Конфликтът между хората и дивите животни продължава от десетилетия. Стивън Майкъл, фермер от Кимана, споделя, че слоновете и жирафите често унищожават реколтата им, причинявайки щети за хиляди долари.

Според Франк Поуп, главен изпълнителен директор на организацията Save the Elephants, основната заплаха за слоновете в „Амбосели“ вече не е бракониерството заради слонова кост, а промяната в предназначението на земята.

„Хората се заселват в райони с плодородни почви и достатъчно вода за земеделие – точно същите територии, които слоновете използват от векове“, обобщава той.

Към момента точната причина за смъртта на 15-те слона остава неизвестна, а опасенията са, че останалите животни и местните общности все още са изложени на риск.

Редактор: Мария Барабашка