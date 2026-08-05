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Аман предупреждава, че свещеното за мюсюлманите място е изправено пред опасност да премине под пълен израелски контрол
Йордания свиква спешна среща на външните министри от арабския и ислямския свят заради напрежението около джамията „Ал Акса“ в Йерусалим. Аман предупреждава, че свещеното за мюсюлманите място е изправено пред опасност да премине под пълен израелски контрол.
Поводът е посещението на повече от 2000 крайнодесни израелци, предвождани от министъра на националната сигурност Итамар Бен Гвир. Те се молили и извършили религиозни ритуали в комплекса. Според установения ред там могат да се молят само мюсюлмани.
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Йордания, която отговаря за светинята, предупреди, че евентуална промяна в статута на храма може да предизвика религиозен конфликт.Редактор: Ивета Костадинова
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