След обявеното временно примирие между Иран и САЩ Израел започва постепенно да отменя част от ограниченията, въведени заради шестседмичната война. Израелската полиция съобщи, че още от тази сутрин светите места в Стария град на Йерусалим ще бъдат отворени отново за поклонници и посетители, като около тях ще бъдат разположени стотици допълнителни полицаи.

Сред обектите, които възстановяват нормалния си режим, са Джамията Ал-Акса, Западната стена и Църквата на Божи гроб - едни от най-свещените места за исляма, юдаизма и християнството.

Заради конфликта, започнал преди шест седмици, светините бяха затворени по време на ключови религиозни празници, включително Великден и част от Пасха. Достъпът беше разрешен само за ограничен брой духовници, а Старият град, който обичайно е изпълнен с поклонници, туристи и търговци, остана необичайно пуст. Много магазини и сергии така и не отвориха през последните седмици.

Тръмп се съгласи да спре ударите срещу Иран за две седмици

Според израелските власти обществеността трябва да бъде подготвена за задръствания и засилени мерки за сигурност, докато движението към светите места постепенно се възстановява. Израелското министерство на вътрешната сигурност обяви и по-широко разхлабване на ограниченията в обществения живот след примирието.

От 06:00 часа тази сутрин отново е разрешено нормалното провеждане на събития в голяма част от страната. Ограниченията за масови прояви остават само в части от Северен Израел, северните райони на Голанските възвишения и района на Тел Авив.

Споразумението между Иран и Съединени американски щати предвижда двуседмично прекратяване на бойните действия и временно отваряне на Ормузкият проток. Договорката беше постигната в последния момент, след като Доналд Тръмп предупреди за възможни масирани удари срещу Ислямската република.

Въпреки международните приветствия за постигнатото примирие, остава неясно дали все пак то ще обхване и бойните действия в Ливан. Пакистанският премиер Шехбаз Шариф заяви, че договореният с посредничеството на Пакистан пакт включва и ливанския фронт.

Това обаче беше отхвърлено от Бенямин Нетаняху и Джей Ди Ванс, според които примирието се отнася единствено до Иран. По думите им операциите срещу Хизбула ще продължат.

Напрежението около достъпа до християнските светини в Йерусалим вече предизвика международен скандал миналия месец, когато на латинския патриарх на Йерусалим не беше позволено да влезе в Църквата на Божи гроб за католическата Цветница. Впоследствие полицията и Латинската патриаршия постигнаха компромис за провеждане на богослужение с ограничен брой присъстващи.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

