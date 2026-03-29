Израелската полиция е попречила на латинския патриарх на Йерусалим да влезе в църквата „Възкресение Христово“, където се намира светилището Божи гроб, за да отслужи празничната литургия за Цветница, съобщиха от патриаршията.

„Тази сутрин израелската полиция възпрепятства латинския патриарх на Йерусалим, Негово Блаженство кардинал Пиербатиста Пицабала, глава на Католическата църква в Светите земи, да влезе в църквата на Божи гроб в Йерусалим, докато се отправяше да отслужи литургията за Цветница“, пише в позицията.

От седалището на архиепископа с католическа юрисдикция в Израел и палестинските територии допълват, че „в резултат на това и за първи път от векове ръководителите на Църквата бяха възпрепятствани да отслужат литургията за Цветница в църквата на Божи гроб.

„Този инцидент е сериозен прецедент и пренебрегва чувствата на милиарди хора по света, които през тази седмица отправят поглед към Йерусалим. Главите на Църквите са действали с пълна отговорност и, от началото на войната, са спазвали всички наложени ограничения: публичните събирания бяха отменени, присъствието беше забранено, а празненствата бяха предавани на стотици милиони вярващи по света, които в тези дни на Великден отправят поглед към Йерусалим и Църквата на Светия Гроб. Препречването на влизането на кардинала и настоятеля, които носят най-високата църковна отговорност за Католическата църква и Светите места, представлява явно необоснована и грубо непропорционална мярка.

Това прибързано и съществено погрешно решение, мотивирано от неправомерни съображения, представлява крайно отклонение от основните принципи на разумност, свобода на вярванията и уважение към статуквото“, пишат още от Латинската патриаршия.

Италианският премиер Джорджа Мелони определи действията на израелската полиция като „обида за вярващите“.

А свое изявление външният министър на Италия Антонио Таяни написа в платформата Х, че е извикал израелския посланик за обяснения по случая.

Ho dato indicazione di convocare domani al ministero degli Esteri l’ambasciatore di Israele per avere chiarimenti sulla decisione di impedire al cardinale Pizzaballa la celebrazione della domenica delle Palme. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 29, 2026

Voglio esprimere la mia più sentita solidarietà al Patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo,

È inaccettabile aver loro impedito di entrare nella Chiesa del Santo… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 29, 2026

